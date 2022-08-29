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В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест

Алексей Курильченко
15:12 29.08.2022
Власти региона сообщили об обстрелах из РСЗО HIMRS со стороны ВСУ.
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
© Фото: РИА Новости
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Власти Новой Каховки в Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест. Местные жители были направлены в убежища. Об этом заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать... За сутки больше 10 ракетных обстрелов уже было», - сообщил Леонтьев агентству ТАСС.

По словам главы администрации, Вооруженные силы Украины ведут обстрел города в том числе и из американских систем залпового огня HIMARS. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о некритичных попаданиях.

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