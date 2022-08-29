В стране и мире В стране и мире В стране и мире

The Hill: Запад не знает, как завершить конфликт на Украине на условиях Киева

Ирина Елагина
20:44 29.08.2022
У Запада нет стратегии завершения конфликта на Украине на условиях Киева.
The Hill: Запад не знает, как завершить конфликт на Украине на условиях Киева
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В США нет стратегии, которая бы помогла разрешить конфликт на Украине на удобных для Киева условиях. Своим мнением о перспективах специальной военной операции на Украине поделился на страницах газеты «The Hill» эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман.

«Все войны должны быть завершены, но в чем для США и Запада состоит стратегия по прекращению этой войны на благоприятных или приемлемых для Украины условиях? Похоже, ее нет», - слова аналитика приводит ТАСС.

По данным эксперта, США и другие страны Запада «сдерживали себя» и не спешили с военной помощью Украине, чтобы не провоцировать Россию и не затягивать конфликт.

«Маловероятно, что Украина получит средства для создания эффективного общевойскового наступательного потенциала, чтобы вернуть себе все утраченные земли», - отметил эксперт.

По мнению Уллмана, президент Украины Владимир Зеленский не готов пойти на компромисс, а это чревато продолжением войны и исчезновением Украины, как суверенного государства.

«Зеленский должен понять, что прекращение войны необходимо для того, чтобы Украина выжила как независимое государство», - заключил эксперт.

Ранее, ветеран ВМС США на страницах Newsweek признал справедливость высказываний Путина о причинах вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине. По его мнению, «политика США направлена на затягивание конфликта в надежде привести к краху самой России, как в военном, так и в экономическом отношении».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:22 В стране и мире
Видео
Суд арестовал экс-мэра Архангельска Донского на 15 суток
20:17 Армия
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
17:56 Армия
Видео
МО РФ: учения «Восток-2022» пройдут на шести общевойсковых и трех авиационных полигонах
17:35 В стране и мире
Видео
В администрации Запорожской области рассказали о защите ЗАЭС во время обстрелов ВСУ
16:50 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Популярное
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.