У Запада нет стратегии завершения конфликта на Украине на условиях Киева.

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В США нет стратегии, которая бы помогла разрешить конфликт на Украине на удобных для Киева условиях. Своим мнением о перспективах специальной военной операции на Украине поделился на страницах газеты «The Hill» эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман.

«Все войны должны быть завершены, но в чем для США и Запада состоит стратегия по прекращению этой войны на благоприятных или приемлемых для Украины условиях? Похоже, ее нет», - слова аналитика приводит ТАСС.

По данным эксперта, США и другие страны Запада «сдерживали себя» и не спешили с военной помощью Украине, чтобы не провоцировать Россию и не затягивать конфликт.

«Маловероятно, что Украина получит средства для создания эффективного общевойскового наступательного потенциала, чтобы вернуть себе все утраченные земли», - отметил эксперт.

По мнению Уллмана, президент Украины Владимир Зеленский не готов пойти на компромисс, а это чревато продолжением войны и исчезновением Украины, как суверенного государства.

«Зеленский должен понять, что прекращение войны необходимо для того, чтобы Украина выжила как независимое государство», - заключил эксперт.

Ранее, ветеран ВМС США на страницах Newsweek признал справедливость высказываний Путина о причинах вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине. По его мнению, «политика США направлена на затягивание конфликта в надежде привести к краху самой России, как в военном, так и в экономическом отношении».