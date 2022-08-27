МО РФ: в Херсонской области сорвана попытка националистов скрытно форсировать реку Ингулец

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В Херсонской области в районе населенного пункта Лозовое сорвана попытка военнослужащих ВСУ скрытно форсировать реку Ингулец, противник потерял более 130 боевиков и 10 единиц военной техники. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Потери противника составили более ста тридцати боевиков и 10 единиц военной техники», - сообщил он.

Конашенков также добавил, что в Николаевской области в результате ударов оперативно-тактической авиации по позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 40 процентов личного состава подразделения. В Харьковской области высокоточным оружием уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники 14-й механизированной бригады ВСУ, рассказал он.

На Харьковском направлении, по словам Конашенкова, уничтожено более 200 военнослужащих 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.