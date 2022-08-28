WSJ: Россия сближается с Ираном для противостояния санкциям Запада

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Россия укрепляет и расширяет торговые и военные связи с Ираном для того, что противостоять санкциям со стороны Запада. Это сильно тревожит США. Об этом заявил политический обозреватель Бенуа Фокон.

В колонке для The Wall Street Journal он утверждает, что Вашингтон рассматривает возможность смягчить санкции, так как они подталкивают Иран и Россию к сближению. Обе страны получают новые рынки сбыта.

Так, в минувшем июле Иран стал крупнейшим покупателем пшеницы из России. Товарооборот между странами быстро растет. Также Россия вывела на орбиту иранский спутник.

Напомним, недавно Владимир Путин договорился с президентом Ирана об использовании национальных валют в торговле. Также планируется реализовать крупные совместные проекты.