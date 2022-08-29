Reuters: Nokia свернет деятельность в России к концу 2022 года

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По данным СМИ, компания Nokia прекращает работу в России. О полном уходе финской компании с российского рынка сообщает Reuters.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдет из Nokia, и мы освободили все наши офисы», — цитирует агентство представителя компании.

Nokia сохранит свое присутствие в России лишь на какое-то время, необходимое для завершения юридических процедур.

«Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие», - отметили в компании.

Кроме того, по данным Reuters, компания Ericsson, приостановившая деятельность в России с апреля 2022 года, в ближайшие месяцы также постепенно свернет деятельность в России.

Ранее сообщалось, что менее трех процентов японских компаний решили остановить свою деятельность в России в связи с ситуацией вокруг Украины. Так, отечественный рынок покинули четыре из 168 крупных фирм, что составляет 2,4%.