Kyodo: лишь 4 из 168 японских компаний ушли из России

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Менее трех процентов японских компаний решили остановить свою деятельность в России в связи с ситуацией вокруг Украины. Так, отечественный рынок покинули четыре из 168 крупных фирм, что составляет 2,4%.

Статистику приводит агентство Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank. Согласно данным агентства, доля компаний, решивших уйти из России, в Японии оказалась самой низкой среди всех стран G7. Уточняется, что японские производители занимают осторожную позицию, так как надеются продолжить работу в РФ в перспективе. При этом в материале сказано, что у многих компаний не было заранее подготовленного плана на случай остановки бизнеса, что также воздействует на их осмотрительную позицию.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Евразийском экономическом форуме заявил, что импортозамещение - не панацея, и РФ не собирается заниматься только им, она собирается развиваться в целом, развивать свою промышленность и технологии. Глава государства считает, что российский бизнес займет нишу ушедших из страны компаний и ничего не изменится.