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В администрации Запорожской области рассказали о защите ЗАЭС во время обстрелов ВСУ

Елизавета Потейчук
17:35 29.08.2022
Уровень радиации в области находится в норме, и последствий от атак украинской армии пока не наступило, отметил Владимир Рогов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о подробностях обстрела со стороны ВСУ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), районов Энергодара и ближайших населенных пунктов. По его словам, снаряд «натовского» калибра, выпущенный из артиллерийской установки M777 производства США, пробил крышу первого спецкорпуса ЗАЭС.

Он также добавил, что уровень радиации в области находится в норме и последствий от атак украинской армии пока не наступило.

«То есть, по сути, слава богу, все произошло таким образом, что последствий пока не наступило, но если так будет продолжаться постоянно, то последствия по-любому наступят, потому что нельзя по атомной станции бить на протяжении долгого времени, чтобы это ни к чему не привело. Тем более бить прицельно, старательно, как это делают террористы Зеленского. По сути, это и есть ядерный терроризм, потому что главными целями являются сухое хранилище отходов ядерного топлива, стоящее на открытой площадке, в бетонных блоках непосредственно, там порядка 174 систем хранения, в которых находятся порядка 4 000 закладок топливных элементов сборки», - объяснил Рогов «Звезде».

Второй целью, которая подвергается огню ВСУ, стал контур охлаждения атомной станции, добавил представитель администрации Запорожской области. Кроме того, Рогов перечислил меры по обеспечению безопасности на атомном объекте.

«Главными мерами по организации безопасности являются усиление группировки ПВО Российской Федерации и непосредственно контрбатарейная борьба, то есть когда уже Российская армия накрывает огневые позиции врага, и чаще всего они находятся в таких населенных пунктах, как Никополь, Марганец и так далее», - заключил Рогов.

Напомним, вчера официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что один из снарядов ВСУ упал в районе шестого энергоблока Запорожской АЭС. 

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