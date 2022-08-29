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В СБ РФ сообщили о значительном сокращении потока наркотиков из Украины после начала спецоперации

Алексей Курильченко
16:38 29.08.2022
Александр Гребенкин заявил, что распространению наркотиков на территории РФ содействовали украинские спецслужбы.
В СБ РФ сообщили о значительном сокращении потока наркотиков из Украины после начала спецоперации
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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После начала специальной военной операции поток наркотиков из Украины в Россию значительно сократился. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«В настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию из Украины, а также компонентов для их производства. Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с украинской территории», - заявил Гребенкин в интервью «Российской газете».

По словам замсекретаря, до 2022 года доля украинских площадок составляла около 20% всего российского наркорынка, а теперь она пошла на спад. Число площадок-распространителей снизилось наполовину. При этом Гребенкин отметил, что распространению запрещенных веществ содействовали украинские спецслужбы.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что равнодушное отношение европейских политиков к украинским диверсиям, которые угрожают атомным объектам, к попыткам Киева использовать химоружие грозит самоуничтожением Украины. Кроме того, по мнению Патрушева, убийство российской журналистки Дарьи Дугиной подтвердило, что многолетний террор преступных киевских властей старается выйти за пределы украинской территории.

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