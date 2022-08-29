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В МИД РФ надеются на объективность инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС

Алексей Курильченко
16:11 29.08.2022
Мария Захарова заявила, что выводы инспекции не должны иметь политической окраски.
В МИД РФ надеются на объективность инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В Москве надеются, что выводы инспекции МГАТЭ во время визита на Запорожскую атомную электростанцию будут объективными и не получат политической окраски. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Наша политическая позиция в том, что содействовать всячески, в том числе и политически, работой дипломатов, работой на международных площадках, содействовать и способствовать проведению этой миссии, а выводы работы этой миссии не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь какой-то политической окраски, они должны быть объективными», - заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, выводы должны быть сделаны на основе профессиональной компетенции экспертов МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе. Отмечается, что делегация состоит из примерно полутора десятков сотрудников МАГАТЭ в сопровождении представителей ООН.

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