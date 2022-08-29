Белоусов заявил, что РФ уже прошла пик спада потребительского спроса

Спад потребления по итогам текущего года составит 4,2%, а в 2023 году ожидается рост в районе 2,5-3%, отметил первый вице-премьер.

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что РФ прошла пик спада потребительского спроса. Он также добавил, что спад потребления по итогам текущего года составит 4,2%, а в 2023 году ожидается рост в районе 2,5-3%.

«Скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли. И мы просто вышли на траекторию роста, какой будет угол наклона этой кривой - этот вопрос в том числе зависит и от действий правительства», - указал Белоусов в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что чувствуют на себе негативную отдачу от такой политики. По его словам, мировая торговая и экономическая система раскачивается, а порядки и правила меняются.