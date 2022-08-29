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Суд в Москве рассмотрит дела в отношении участников незаконного «элитного автопробега»

Егор Левин
Дария Сенникова
14:08 29.08.2022
За публичную демонстрацию своей «красивой жизни» участники нелегальных гонок должны были заплатить от 40 до 300 тысяч рублей, получив за это различные бонусы вплоть до вечера в пятизвездочном отеле с личным менеджером и элитную баню.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня перед судом в Москве предстанут задержанные накануне участники так называемого элитного автопробега. Пробег завершился, толком не начавшись, планам автолюбителей помешала полиция - на штраф-стоянку отправлены десятки дорогих люксовых авто общей стоимостью, по некоторым данным, в три миллиарда рублей.

Их владельцы так и называли себя - богатые и успешные. Неудивительно, что цена за участие в мероприятии доходила до 300 тысяч рублей. Автопробег должен был стать крупнейшим в России, с участием около 200 элитных машин. Задержания начались перед мероприятием, недалеко от Москва-Сити. Там оказался и экс-мэр Архангельска Александр Донской.

Со слов мужчины, он подумал, что это шутка или антитеррористическая операция. В отделении полиции ему стало плохо, однако во время интервью «Звезде» бывший городской глава свободно перемещался по коридорам и беседовал с правоохранителями. Показал, что задержанным разрешили организовать доставку еды. Донской также отметил, что, по его мнению, большинство оказавшихся в отделе задержанных не имели отношения к пробегу, а просто оказались рядом с местом задержания по своим делам.

Однако сам он оказывается фигурантом подобных новостей с завидной регулярностью: так, в 2017 году его задержали, когда он проехал на красном Ferrari по торговому центру в Москве. Тогда он назвал произошедшее перформансом. В этот раз Донской утверждает, что не собирался участвовать в автопробеге, а шел на православную выставку и попал полицейским, что называется, под горячую руку.

Внимание полицейских в тот вечер привлекли самые разные дорогие автомобили. На стоянке оказались и ни в чем не повинные машины. Девушку, чье авто оказалось среди задержанных, сотрудники ДПС остановили в тоннеле и попросили проехать с ними для выяснения причин. А причины происходящего оказались тривиальными - участники пробега просто хотели показать жителям и гостям столицы, чего добились в жизни. При этом они решили, что согласовывать такое мероприятие им необязательно.

За публичную демонстрацию «красивой жизни» участники должны были заплатить, тарифы устанавливались разные: за фирменную наклейку на авто и продолжение вечера в заведении можно было отдать 40 тысяч рублей, а за большую сумму автолюбителям обещали вечер в пятизвездочном отеле и личного менеджера, и даже элитную баню за пакет стоимостью 100 тысяч рублей. За премиум-тариф с эксклюзивными развлечениями можно было отдать и 300 тысяч рублей. В итоге развлечение вышло куда дороже.

В отдел полиции был доставлен и организатор вечеринки - Алексей Хитров, называющий себя бизнесменом и инвестором. Мужчина пообещал участникам безопасное мероприятие с полным отсутствием проблем - его проведение, как утверждал бизнесмен, должны были сопровождать бывшие сотрудники спецслужб. Сам он в то же время не мог не знать, что автопробег должен быть согласован со столичными властями.

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