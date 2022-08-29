Суд в Москве рассмотрит дела в отношении участников незаконного «элитного автопробега»

За публичную демонстрацию своей «красивой жизни» участники нелегальных гонок должны были заплатить от 40 до 300 тысяч рублей, получив за это различные бонусы вплоть до вечера в пятизвездочном отеле с личным менеджером и элитную баню.

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Сегодня перед судом в Москве предстанут задержанные накануне участники так называемого элитного автопробега. Пробег завершился, толком не начавшись, планам автолюбителей помешала полиция - на штраф-стоянку отправлены десятки дорогих люксовых авто общей стоимостью, по некоторым данным, в три миллиарда рублей.

Их владельцы так и называли себя - богатые и успешные. Неудивительно, что цена за участие в мероприятии доходила до 300 тысяч рублей. Автопробег должен был стать крупнейшим в России, с участием около 200 элитных машин. Задержания начались перед мероприятием, недалеко от Москва-Сити. Там оказался и экс-мэр Архангельска Александр Донской.

Со слов мужчины, он подумал, что это шутка или антитеррористическая операция. В отделении полиции ему стало плохо, однако во время интервью «Звезде» бывший городской глава свободно перемещался по коридорам и беседовал с правоохранителями. Показал, что задержанным разрешили организовать доставку еды. Донской также отметил, что, по его мнению, большинство оказавшихся в отделе задержанных не имели отношения к пробегу, а просто оказались рядом с местом задержания по своим делам.

Однако сам он оказывается фигурантом подобных новостей с завидной регулярностью: так, в 2017 году его задержали, когда он проехал на красном Ferrari по торговому центру в Москве. Тогда он назвал произошедшее перформансом. В этот раз Донской утверждает, что не собирался участвовать в автопробеге, а шел на православную выставку и попал полицейским, что называется, под горячую руку.

Внимание полицейских в тот вечер привлекли самые разные дорогие автомобили. На стоянке оказались и ни в чем не повинные машины. Девушку, чье авто оказалось среди задержанных, сотрудники ДПС остановили в тоннеле и попросили проехать с ними для выяснения причин. А причины происходящего оказались тривиальными - участники пробега просто хотели показать жителям и гостям столицы, чего добились в жизни. При этом они решили, что согласовывать такое мероприятие им необязательно.

За публичную демонстрацию «красивой жизни» участники должны были заплатить, тарифы устанавливались разные: за фирменную наклейку на авто и продолжение вечера в заведении можно было отдать 40 тысяч рублей, а за большую сумму автолюбителям обещали вечер в пятизвездочном отеле и личного менеджера, и даже элитную баню за пакет стоимостью 100 тысяч рублей. За премиум-тариф с эксклюзивными развлечениями можно было отдать и 300 тысяч рублей. В итоге развлечение вышло куда дороже.

В отдел полиции был доставлен и организатор вечеринки - Алексей Хитров, называющий себя бизнесменом и инвестором. Мужчина пообещал участникам безопасное мероприятие с полным отсутствием проблем - его проведение, как утверждал бизнесмен, должны были сопровождать бывшие сотрудники спецслужб. Сам он в то же время не мог не знать, что автопробег должен быть согласован со столичными властями.