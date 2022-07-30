Протестующие в Багдаде вновь прорвались в здание парламента Ирака

Силы безопасности применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы людей.

© Видео: TalabanySuhad, Twitter © Фото: Дмитрий Виноградов, РИА Новости

В Багдаде протестующие, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в здание Совета представителей (парламента республики).

Телеканал Al Sumaria сообщает, что силы безопасности и военнослужащие применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих. Как подчеркивается, сторонники радикального имама Муктады ас-Садра находятся сейчас в холле парламента.

По последней информации, в результате демонстрации пострадали по меньшей мере 22 человека, у них наблюдаются признаки удушья.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы кабинета Мустафа аль-Казыми призвал полицию защитить здание парламента, но при этом избегать применения силы против демонстрантов.

Девятого июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец. Во время экстренного заседания лидеров политических партий, президента призвали подать в отставку.