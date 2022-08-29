Паром с 300 людьми на борту загорелся у берегов Швеции
У берегов Швеции загорелся автомобильный паром, на борту которого находилось 300 человек. По данным местных властей, в настоящее время проводится спасательная операция, осуществляется эвакуация пассажиров, на место инцидента было направлено три вертолета и семь судов.
«На автомобильной палубе возник пожар», - приводит France-Presse слова представителя морской администрации Йонаса Францена.
Также отмечается, что от огня пострадало судно Stena Scandica, которое находилось у берегов шведского острова Готска-Санден. На данный момент сведений о пострадавших не поступало, причина пожара неизвестна.
Ранее на Филиппинах загорелся паром с 70 людьми на борту. Как утверждается, возгорание началось, когда паром приближался к порту Батангас. После того как начался пожар, люди стали прыгать в воду.