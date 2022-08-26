Очевидцы публикуют кадры горящего у берегов Филиппин парома с 70 людьми на борту

Как утверждается, на судне находилось приблизительно 40 пассажиров и 30 членов экипажа.

© Видео: Marianna9110, Twitter © Фото: Marianna9110, Twitter

Видео пожара, охватившего пассажирский паром возле Филиппин, опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По данным телеканала ABS-CBN, на судне находилось примерно 70 человек - 40 пассажиров и 30 членов экипажа.

Как утверждается, возгорание началось, когда паром приближался к порту Батангас. После того как начался пожар, люди стали прыгать в воду.

В настоящий момент идет спасательная операция, уже удалось вытащить из воды по меньшей мере 39 человек, одному из них потребовалась госпитализация. На данный момент причина возникновения пожара неизвестна.

Аналогичное ЧП у берегов Филиппин произошло в конце мая. Тогда загорелся паром со 124 людьми, как минимум семь человек погибли.