В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Запорожья: число пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару увеличилось до девяти

Марина Крижановская
01:51 29.08.2022
Указывается, что под руководством глав местных военно-гражданских администраций поселка Куйбышево и города Энергодар начали работу специальные комиссии по оценке и ликвидации последствий.
Власти Запорожья: число пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару увеличилось до девяти
© Фото: zaporojie24, Telegram
Читайте нас на:

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ жилых районов города Энергодар возросло до девяти человек. Указано, что после «трех целенаправленных попаданий в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад», была повреждена теплоцентраль.

Также пострадали порядка 40 припаркованных автомобилей, сгорело - около 25. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики», - написал он в своем Telegram-канале.

Евгений Балицкий добавил, что «выбиты оконные рамы и стекла в большинстве квартир». Он указал, что по результатам прошедшего оперативного совещания «по вопросам ликвидации последствий ударов вооруженных формирований Украины по жилым домам в поселке Куйбышево и городе Энергодар» под руководством глав местных военно-гражданских администраций работу начали специальные комиссии по оценке и ликвидации последствий.

«Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка», - подытожил глава администрации Запорожья.

Немногим ранее приводилась информация, что ВСУ использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара. Властями подчеркивалось, что «данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:51 В стране и мире
Власти Запорожья: число пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару увеличилось до девяти
23:46 В стране и мире
ВСУ использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара
22:50 В стране и мире
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
21:41 В стране и мире
Лавров: Запад может замедлить формирование многополярности, но не остановить этот процесс
20:25 В стране и мире
ВСУ применили осветительные мины для создания задымления у Запорожской АЭС
Популярное
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
Видео
Сын Трампа выложил видео с Байденом, спотыкающимся на рассекреченных документах ФБР
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.