Власти Запорожья: число пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару увеличилось до девяти

Указывается, что под руководством глав местных военно-гражданских администраций поселка Куйбышево и города Энергодар начали работу специальные комиссии по оценке и ликвидации последствий.

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Число пострадавших в результате обстрела ВСУ жилых районов города Энергодар возросло до девяти человек. Указано, что после «трех целенаправленных попаданий в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад», была повреждена теплоцентраль.

Также пострадали порядка 40 припаркованных автомобилей, сгорело - около 25. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики», - написал он в своем Telegram-канале.

Евгений Балицкий добавил, что «выбиты оконные рамы и стекла в большинстве квартир». Он указал, что по результатам прошедшего оперативного совещания «по вопросам ликвидации последствий ударов вооруженных формирований Украины по жилым домам в поселке Куйбышево и городе Энергодар» под руководством глав местных военно-гражданских администраций работу начали специальные комиссии по оценке и ликвидации последствий.

«Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка», - подытожил глава администрации Запорожья.

Немногим ранее приводилась информация, что ВСУ использовали американские гаубицы М777 при обстреле Энергодара. Властями подчеркивалось, что «данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС».