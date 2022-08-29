Страны Балтии внесли предложения по восьмому пакету санкций против РФ

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Страны Балтии направили Еврокомиссии предложения по ограничениям в области торговли и энергетики в восьмом пакете санкций против России. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Мы уже внесли в комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», - заявил министр в интервью изданию Die Welt.

Также Рейнсалу рассказал, что Таллин представил Еврокомиссии свои предложения по восьмому пакету санкций. Министр считает, что на данный момент санкции против РФ работают, но их недостаточно.