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Шольц предложил создать единую европейскую систему ПВО

Анастасия Бобылева
14:22 29.08.2022
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с идеей создать единую систему ПВО для Европы, так как это будет дешевле, эффективнее и «выгодно с точки зрения безопасности».
Шольц предложил создать единую европейскую систему ПВО
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в Карлове университете в Праге, где заявил, что поддерживает идею создания единой европейской ПВО. Он считает это решение более рациональным, чем создание систем ПВО в европейских странах по отдельности.

«Это было бы выгодно с точки зрения безопасности для всей Европы», - сказал канцлер Германии.

Он также отметил, что созданная странами Европы ПВО обойдется дешевле и будет эффективнее, чем отдельное построение систем ПВО в каждой стране.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея запрета виз для россиян не получит поддержки в Евросоюзе. По его словам, запрещать въезд в Европу гражданам РФ - плохая идея.

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