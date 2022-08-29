Постпред РФ: Россия приветствует миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Постпред РФ рассчитывает, что посещение станции миссией МАГАТЭ позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на ЗАЭС.

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Российская Федерация внесла существенный вклад в подготовку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы приветствуем, Россия внесла существенный вклад в подготовку этой миссии. Рассчитываем, что посещение станции миссией МАГАТЭ позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на Запорожской атомной электростанции», - цитирует Ульянова РИА Новости.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации прибудет на Запорожскую атомную электростанцию на текущей неделе. Согласно его словам, эксперты уже находятся на пути в ЗАЭС.