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МО РФ: обстрелы Энергодара велись с огневых позиций ВСУ в районах населенных пунктов Никополь и Марганец

12:20 29.08.2022
В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В ходе контрбатарейной борьбы российские Вооруженные силы подавили огневые средства ВСУ в районе населенных пунктов Никополь и Марганец, откуда велись обстрелы мирных жителей города Энергодар. Персонал Запорожской АЭС продолжает работы по контролю за техническим состоянием станции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций ВСУ в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены. Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остается в норме», - заявил Конашенков.

Ранее стало известно, что украинские военные при обстреле ЗАЭС применили осветительные мины, чтобы создать задымление для использования дронов. По прибрежной территории станции было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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