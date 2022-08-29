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Власти: возможная авария на Запорожской АЭС будет сопоставима с Чернобылем и Фукусимой

Алиса Краузе
03:37 29.08.2022
В Запорожской области предупредили об огромной опасности аварии на местной атомной электростанции.
Власти: возможная авария на Запорожской АЭС будет сопоставима с Чернобылем и Фукусимой
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Последствия аварии, которая потенциально может произойти на Запорожской атомной электростанции в результате обстрелов ВСУ, могут быть сопоставимы с последствиями катастроф в Чернобыле и Фукусиме. Такой вывод сделал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Как указал чиновник, эксперты предсказывают перегрев активной зоны АЭС в случае отказа резервных дизель-генераторов и мобильных насосов. Это, в свою очередь, способно привести к разрушению реакторной установки и выбросу в атмосферу радиоактивных веществ.

«Далее они будут разнесены на сотни километров», - указал Балицкий в интервью РИА Новости.

Подобная авария, как заметил глава запорожской администрации, обернется огромной угрозой для всей Европы. С учетом того, что Запорожская АЭС - крупнейшая в этой части света, трагедия может затронуть больше стран, чем Чернобыль. В частности, радиационный выброс, вероятно, окажет влияние на все Черное море.

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