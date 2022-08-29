МО РФ: в районе города Марганец поражены пункт теробороны и лагеря нацбатов «Азов»* и «Айдар»**

В результате удара уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 000 реактивных снарядов для систем залпового огня.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские Вооруженные силы в рамках спецоперации на Украине высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также полевые лагеря националистических батальонов «Азов»* и «Айдар»**. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований "Айдар"** и "Азов"*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 000 реактивных снарядов для систем залпового огня», - заявил Конашенков.

Ранее в Славянске Донецкой Народной Республики ударами высокоточного оружия Воздушно-космических сил России было ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в районе Славянска высокоточным ударом уничтожено более 100 националистов, которые проходили обучение в центре подготовки резерва ВСУ.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

