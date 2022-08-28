ВКС России ударами высокоточного оружия ликвидировали до 150 националистов в Славянске
В Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) ударами высокоточного оружия Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники», - сказал он.
Кроме того, в районе Славянска высокоточным ударом уничтожено более 100 националистов, которые обучение в центре подготовки резерва ВСУ, добавил Конашенков.
На брифинге он также рассказал, что потери ВСУ в Артемовске на Донецком направлении превысили 60 процентов личного состава.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.