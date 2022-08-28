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ВКС России ударами высокоточного оружия ликвидировали до 150 националистов в Славянске

13:12 28.08.2022
Авиация поразила пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) ударами высокоточного оружия Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники», - сказал он.

Кроме того, в районе Славянска высокоточным ударом уничтожено более 100 националистов, которые обучение в центре подготовки резерва ВСУ, добавил Конашенков.

На брифинге он также рассказал, что потери ВСУ в Артемовске на Донецком направлении превысили 60 процентов личного состава.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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