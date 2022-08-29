Вся Россия гордится: командующий ЦВО наградил отличившихся при освобождении ЛНР военных

Около 50 военнослужащих награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степеней, «За отвагу», Суворова и орденами Мужества, в то время как военные медики были удостоены ордена Пирогова.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Государственные награды Российской Федерации и первые офицерские и досрочные воинские звания получили проявившие мужество и героизм во время освобождения Луганской Народной Республики военнослужащие. Награды вручил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

Медалями «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степеней, «За отвагу», Суворова и орденами Мужества были награждены около 50 военнослужащих.

Ордена Пирогова получили военные медики за самоотверженность, проявленную при оказании медицинской помощи в условиях военных действий, сопряженных с риском для жизни.

Кроме того, за личные заслуги в ходе проведения спецоперации военнослужащие получили первое офицерское звание «лейтенант» и очередные воинские звания досрочно.

«Именно благодаря вашим решительным, смелым и отважным действиям враг был разбит и освобождена Луганская Народная Республика. Сегодня народ может смело смотреть в будущее. Родина гордится вами. Храните, берегите себя и своих подчиненных и помните: враг будет разбит, победа будет за нами!» - сказал Герой России Александр Лапин.

Ранее звезды Героя ДНР военнослужащим подразделения «Сомали» вручили глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.