В стране и мире В кабмине заявили о локализации лесных пожаров под Рязанью Анна Назайкина Было отмечено, что риск распространения возгораний в регионе исключен. © Фото: mos_sobyanin, Telegram Читайте нас на: Лесные пожары в Рязанской области удалось полностью локализововать. Такое заявление сделал вице-премьер - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Он также добавил, что данная ситуация в настоящий момент полностью контролируема, риск распространения возгораний в регионе исключен. «Текущая задача - это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших 3-5 дней», - приводятся его слова на сайте кабмина. Кроме того, утверждается, что было принято решение о начале вывода людей и техники, которые были привлечены из других субъектов РФ. Планируется, что первый вывод пройдет в ближайшую ночь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика