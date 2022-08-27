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В кабмине заявили о локализации лесных пожаров под Рязанью

Анна Назайкина
17:46 27.08.2022
Было отмечено, что риск распространения возгораний в регионе исключен.
В кабмине заявили о локализации лесных пожаров под Рязанью
© Фото: mos_sobyanin, Telegram
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Лесные пожары в Рязанской области удалось полностью локализововать. Такое заявление сделал вице-премьер - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Он также добавил, что данная ситуация в настоящий момент полностью контролируема, риск распространения возгораний в регионе исключен.

«Текущая задача - это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших 3-5 дней», - приводятся его слова на сайте кабмина.

Кроме того, утверждается, что было принято решение о начале вывода людей и техники, которые были привлечены из других субъектов РФ. Планируется, что первый вывод пройдет в ближайшую ночь.

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