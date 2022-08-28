В Европе зафиксировали бум «сухого туризма»

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В Европе из-за сильнейшей засухи наблюдается бум «сухого туризма». Тысячи людей направляются к обмелевшим рекам и озерам, чтобы увидеть ранее скрытые под водой военные корабли Второй мировой, руины церквей и древние мегалиты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в сербском Прахово Дунай обмелел настолько, что обнажил остовы кораблей Третьего рейха, затопленные в 1944 году при отступлении немецкой флотилии под натиском советских войск. При этом в Сербии опасаются, что нашествие туристов может привести к детонации старых торпед и снарядов.

Доисторический дольмен Гуадальпераль, датируемый 5000 годом до нашей эры, показался из заполненного из-за засухи только на 26 процентов водохранилища Вальдеканьяс в Испании. Он был открыт в 20-х годах прошлого века и за последнюю сотню лет люди видели его лишь четыре раза.

«Артефакт, выступающий из воды, стал очень популярен, так что от желающих посмотреть на "испанский Стоунхендж" нет отбоя», - рассказали в АТОР.

Обмелевшее водохранилище Сау в Испании показало миру затопленную в 1962 году церковь Сан-Рома. При этом власти городка Виланова-де-Сау не рады новой местной достопримечательности: туристы вытаптывают берега и оставляют после себя горы мусора, а главное - увеличивают расходы воды, арендуя жилье в округе.

В Италии засуха показала покоящуюся на дне реки По баржу времен Второй мировой войны. В реке Тибр теперь можно увидеть ранее затопленный римский мост I века до нашей эры. Озеро Гарда обнажило выбеленные скалы, с которым полюбили фотографироваться путешественники.

В Великобритании из-за снижения уровня водохранилища «всплыла» затопленная в 19 веке валлийская деревня.

При этом, как отмечают в ассоциации туроператоров, «сухой туризм» выгоден далеко не всем. Так, обмелевшие реки в Германии приносят убытки любителям речных круизов, и следующее подобное лето грозит их обанкротить. А в средневековом городе Перн-ле-Фонтен на юге Франции, знаменитом своими фонтанами, теперь нет воды для их работы.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что нынешняя засуха - самая сильная за последние 500 лет. Около 64 процентов территории Евросоюза находится в зонах, где были объявлены предупреждения или тревога из-за засухи. Прогнозируется, что сухие и теплые погодные условия в ряде западных регионов продержатся до ноября.