Ключевой укрепрайон ВСУ: кадры ожесточенных боев под Яковлевкой

Бойцы Народной милиции ЛНР и российские войска продвигаются вперед аккуратно. До одного из ключевых укрепрайонов украинских войск остаются считанные километры.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под селом Яковлевка Донецкой Народной Республики идут активные боевые действия. За окном автомобиля следы того, что военные называют «прилеты» - идет артобстрел. Между выполнением задач бойцы Народной милиции ЛНР могут перевести дух только в укрытиях. Например, в подвалах домов, из которых еще ВСУ, когда находились в населенном пункте, выгнали мирных жителей.

«Уже продвижение есть, наши бойцы чуть подальше выдвинулись, правда, с тяжелыми боями. У них [ВСУ] бетонные укрепления, доты есть», - поделился военнослужащий НМ ЛНР с позывным «Сибирь».

Даже под обстрелом бойцы НМ ЛНР угостят чаем. А это письма и рисунки от детей из России. Их привезли сослуживцы вместе с водой и продуктами.

«Несмотря на то, что дороги на подъезде к нам обстреливаются, наши тыловые службы привезли, рискуя собой», - сказал военнослужащий НМ ЛНР с позывным «Медведь».

На некоторых участках передвигаться можно только на бронетехнике. По полю ВСУ регулярно разбрасывают дистанционным способом противопехотные мины «Лепесток». Такие не только пехоту могут покалечить, но и разорвать колесо автомобиля. На одном из участков горит поле после очередного артудара украинских войск.

Украинскую артиллерию подавляют «Грады» второй бригады Народной милиции ЛНР. Тем временем в соседней лесопосадке начинается бой. Вторая группа штурмовой бригады получила задачу занять лесополосу. Еще недавно туда выходили бойцы ВСУ и открывали огонь.

Лесополоса нейтральная, противник находится за ней. Скрывшись в зелени, пехоту огнем прикрывает БМП. Заняв эти позиции, бойцы ЛНР получат возможность видеть больше передвижений ВСУ.

А тем временем еще одна БМП проводит разведку боем, подобравшись к первым улицам Яковлевки. Бои под этим населенным пунктом сейчас можно назвать позиционными. При этом Народная милиция ЛНР и российские войска продвигаются вперед аккуратно. До одного из ключевых укрепрайонов украинских войск остаются считанные километры.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как военнослужащие РФ уничтожают украинских националистов в Марьинке. Украинские националисты в районе населенного пункта оборудовали артиллерийские позиции прямо в жилых районах рядом с пятиэтажками. Оттуда они наносят удары, в том числе и по Донецку, поэтому очень важно зачистить это направление.