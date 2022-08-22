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Борьба за освобождение: как военнослужащие РФ уничтожают украинских националистов в Марьинке

20:58 22.08.2022
В этом поселке продолжают идти ожесточенные бои.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские националисты в районе Марьинки оборудовали артиллерийские позиции прямо в жилых районах рядом с пятиэтажками. Оттуда они наносят удары, в том числе, и по Донецку, поэтому очень важно зачистить это направление. Российские военные вместе с силами ДНР действуют аккуратно.

Сначала на автомобиле, затем по окопам пешком в Марьинку. В этом поселке идут ожесточенные бои. А эти ходы сообщений еще недавно принадлежали ВСУ.

Военнослужащие постоянно предупреждают, чтобы журналисты смотрели наверх, так как может летать коптер противника, и под ноги. Украинские военные постоянно разбрасывают на позиции бойцов Народной милиции противопехотные мины «Лепестки».

Как доказательство - фрагмент хвостовой части реактивного снаряда от «Урагана». Именно с помощью таких кассетных боеприпасов боевики дистанционно минируют местность. Повсюду находятся глубокие воронки.

По пути к позициям бойцов Народной милиции ДНР постоянно встречаются разрушенные дома, к примеру, вот этот. Раньше здесь был опорный пункт ВСУ. И вообще, военнослужащие говорят, что в Марьинке не осталось ни одного целого строения.

Везде замечаем следы недавнего пребывания украинских националистов. На стенах полуразрушенных домов выведена нацистская символика. На нее наши военнослужащие краской нанесли уже символ спецоперации - букву Z. Националисты выгнали из этих жилищ мирных жителей.

Продвигаясь внутрь поселка, мы находим подбитый нашими артиллеристами украинский бронетранспортер. По пути постоянно встречаем брошенную украинскими военными технику. Вот, например, многоцелевой тягач, легкобронированный, сожженный Союзными силами.

И хоть остатки пехоты ВСУ отступили вглубь поселка, здесь по-прежнему смертельно опасно. Украинские боевики обстреливают сданные позиции из минометов. В том числе, иностранного производства.

Эта мина, калибра 82 миллиметра, выпущенная с украинских позиций, чудом не долетела до земли. Она зацепилась за груду мешков с песком. Тут же слышим команду «Воздух».

Военнослужащие Народной милиции заметили в воздухе квадрокоптер противника. И мы были вынуждены спрятаться в укрытии, под землей.

Когда жужжание в воздухе прекращается, поднимаемся на поверхность. Мимо минного поля идем дальше. Постоянно встречая российских военных, которые вместе с бойцами ДНР зачищали этот частный сектор от противника.

Украинские артиллеристы наносят ответные удары по своим бывшим позициям. Вот дымятся брошенные и полуразрушенные жилые дома. Но, как говорят наши бойцы, противник терпит сокрушительное поражение в артдуэлях.

Отброшенные части ВСУ закрепились уже в жилых пятиэтажных домах. Там у них оборудованы артиллерийские позиции, откуда ведут обстрел Петровского района Донецка. Бойцы Народной милиции говорят, что украинские военные надеются сдержать натиск Союзных сил за счет минометчиков, снайперов и пулеметных гнезд. Но шансов нет. Если националисты не сдадутся, то они обречены.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 22 августа, украинские вооруженные формирования обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка. По городу выпустили десять снарядов калибров 155 мм.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Андрей Лазарев, Николай Баранов.

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