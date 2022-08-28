Пехотинцы и инженеры: как в Китае прошли «Суворовский натиск» и «Безопасный маршрут»

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

БМП, разметающие гусеницами фонтаны из песка и буквально взмывающие над водой. И такие захватывающие дух «прыжки» мощных бронированных машин можно было наблюдать на полигоне Корла в Китае. В придачу - максимальная скорость и снайперский огонь. Так, в конкурсе «Суворовский натиск» соревновались экипажи боевых машин. Не менее эффектно и зрелищно свои задачи на этапах «Безопасного маршрута» отрабатывали и инженерные подразделения. В этом году полосу препятствий для обоих конкурсов сделали еще сложнее.

Пройти огонь и воду. Вместо медных труб - испытание бревнами. Нужно построить заграждение. Дорога пролегает через ров длинной в 40 и глубиной в 8 метров - перебраться можно, только поставив тяжелый механизированный мост.

Важно, чтобы отряд обеспечения движения не допустил ошибок. По этому мосту должна проехать вся колонна инженерной техники. Только одна машина разграждения весит более 30 тонн. Страшно представить, что будет, если она упадет. Но колонна проходит уверенно.

Не менее безупречно инженерные задачи решили саперы - взорвали мины в воде и без стука открыли дверь. Устанавливать взрывчатку приходилось со сбитым дыханием - инженеры начали конкурс с преодоления полосы препятствий.

Когда стоишь на высоте и смотришь вниз, захватывает дух. Здесь начинается полоса препятствий. Это имитация вертолета. Высота составляет примерно десять метров. Важно надеть перчатки, чтобы не обжечь ладони. Необходимо обхватить веревку и спуститься вниз. Для сокращения времени - кувырок через голову.

Здесь же, в предгорьях Тянь-Шаня, в пустыне Лоп проходит и конкурс «Суворовский натиск». Не отвлекаясь на взрывы, механик-водитель выжимает из боевой машины пехоты всю мощь - борьба идет за каждую секунду. Даже вне БМП, передавая эстафету и машину следующему экипажу, мотострелки бегут, как олимпийские легкоатлеты.

В этом конкурсе участвовали сборные России, Китая, Белоруссии и Ирана. Каждая команда должна проехать 12 кругов. Бескомпромиссная борьба за право быть чемпионом - на каждом препятствии.

Брод - самое экстремальное препятствие на трассе. Все экипажи прыгают в воду на полной скорости, чтобы не потерять инерцию и суметь по крутому подъему выбраться на сушу. Но если что-то пойдет не так, то рядом дежурит целый отряд спецтехники.

Выстрел за выстрелом участники поражают мишени на расстоянии более тысячи метров. Экипаж из России продолжает движение без штрафных кругов.

Российская команда «Суворовского натиска» забрала бронзу, чемпионами стали хозяева полигона, на втором месте - Белоруссия. Российские инженеры конкурса «Безопасный маршрут» взяли серебро, немного уступив во времени китайским военным. На третьем месте - команда Венесуэлы.

Ранее на территории Чирчикского Высшего танкового инженерно-командного училища Республики Узбекистан прошла торжественная церемония закрытия международного кинологического конкурса Армейских международных игр - 2022 «Верный друг». Состязания военных кинологов состояли из пяти этапов: «Послушание»,«Защитная служба», «Дог-биатлон (индивидуальная гонка)», «Дог-биатлон (эстафета)» и «Гонка чемпионов».