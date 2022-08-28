Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Пехотинцы и инженеры: как в Китае прошли «Суворовский натиск» и «Безопасный маршрут»

Денис Ивлев
Максим Крюков
04:50 28.08.2022
Команда из РФ «Суворовского натиска» забрала бронзу, а российские инженеры конкурса «Безопасный маршрут» взяли серебро.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

БМП, разметающие гусеницами фонтаны из песка и буквально взмывающие над водой. И такие захватывающие дух «прыжки» мощных бронированных машин можно было наблюдать на полигоне Корла в Китае. В придачу - максимальная скорость и снайперский огонь. Так, в конкурсе «Суворовский натиск» соревновались экипажи боевых машин. Не менее эффектно и зрелищно свои задачи на этапах «Безопасного маршрута» отрабатывали и инженерные подразделения. В этом году полосу препятствий для обоих конкурсов сделали еще сложнее.

Пройти огонь и воду. Вместо медных труб - испытание бревнами. Нужно построить заграждение. Дорога пролегает через ров длинной в 40 и глубиной в 8 метров - перебраться можно, только поставив тяжелый механизированный мост.

Важно, чтобы отряд обеспечения движения не допустил ошибок. По этому мосту должна проехать вся колонна инженерной техники. Только одна машина разграждения весит более 30 тонн. Страшно представить, что будет, если она упадет. Но колонна проходит уверенно.

Не менее безупречно инженерные задачи решили саперы - взорвали мины в воде и без стука открыли дверь. Устанавливать взрывчатку приходилось со сбитым дыханием - инженеры начали конкурс с преодоления полосы препятствий.

Когда стоишь на высоте и смотришь вниз, захватывает дух. Здесь начинается полоса препятствий. Это имитация вертолета. Высота составляет примерно десять метров. Важно надеть перчатки, чтобы не обжечь ладони. Необходимо обхватить веревку и спуститься вниз. Для сокращения времени - кувырок через голову.

Здесь же, в предгорьях Тянь-Шаня, в пустыне Лоп проходит и конкурс «Суворовский натиск». Не отвлекаясь на взрывы, механик-водитель выжимает из боевой машины пехоты всю мощь - борьба идет за каждую секунду. Даже вне БМП, передавая эстафету и машину следующему экипажу, мотострелки бегут, как олимпийские легкоатлеты.

В этом конкурсе участвовали сборные России, Китая, Белоруссии и Ирана. Каждая команда должна проехать 12 кругов. Бескомпромиссная борьба за право быть чемпионом - на каждом препятствии.

Брод - самое экстремальное препятствие на трассе. Все экипажи прыгают в воду на полной скорости, чтобы не потерять инерцию и суметь по крутому подъему выбраться на сушу. Но если что-то пойдет не так, то рядом дежурит целый отряд спецтехники.

Выстрел за выстрелом участники поражают мишени на расстоянии более тысячи метров. Экипаж из России продолжает движение без штрафных кругов.

Российская команда «Суворовского натиска» забрала бронзу, чемпионами стали хозяева полигона, на втором месте - Белоруссия. Российские инженеры конкурса «Безопасный маршрут» взяли серебро, немного уступив во времени китайским военным. На третьем месте - команда Венесуэлы.

Ранее на территории Чирчикского Высшего танкового инженерно-командного училища Республики Узбекистан прошла торжественная церемония закрытия международного кинологического конкурса Армейских международных игр - 2022 «Верный друг». Состязания военных кинологов состояли из пяти этапов: «Послушание»,«Защитная служба», «Дог-биатлон (индивидуальная гонка)», «Дог-биатлон (эстафета)» и «Гонка чемпионов».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:23 В стране и мире
РФ распространила в СБ ООН свидетельства ударов ВСУ по ЗАЭС 25 августа
22:28 В стране и мире
ВСУ рассыпали мины «Лепесток» в Ленинском районе Донецка
19:40 В стране и мире
Сербия и Косово достигли договоренности по документам для косовских сербов
22:04 Армия
Боевики подорвали ударный беспилотник и напали на сводный отряд ВС Сирии в районе Эт-Танф
20:59 Армия
Видео
Броня и нервы: триумфаторы «Танкового биатлона» рассказали, как одержали победу
Популярное
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.