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Лучший друг военного: в Узбекистане наградили участников конкурса «Верный друг» АрМИ-2022

04:14 28.08.2022
Состязания военных кинологов состояли из пяти этапов: «Послушание»,«Защитная служба», «Дог-биатлон (индивидуальная гонка)», «Дог-биатлон (эстафета)» и «Гонка чемпионов».
Лучший друг военного: в Узбекистане наградили участников конкурса «Верный друг» АрМИ-2022
© Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022
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На территории Чирчикского Высшего танкового инженерно-командного училища Республики Узбекистан прошла торжественная церемония закрытия международного кинологического конкурса Армейских международных игр - 2022 «Верный друг».

Состязания военных кинологов состояли из пяти этапов: «Послушание»,«Защитная служба», «Дог-биатлон (индивидуальная гонка)», «Дог-биатлон (эстафета)» и «Гонка чемпионов».

По итогам всех пяти этапов международного конкурса «Верный друг» первое место среди женских расчетов заняла команда Республики Узбекистан, второе место между собой разделили сборные России и Алжира, а на третьем месте расположилась команда Белоруссии.

Среди мужских расчетов места распределились следующим образом: первое место заняла команда Узбекистана, на втором месте оказалась команда России, третье разделили сборные Белоруссии и Алжира.

После награждения победителей и участников международного кинологического конкурса на стадионе Чирчикского Высшего танкового инженерно-командного училища участников ждал концерт, а также праздничный салют в честь закрытия международного конкурса АрМИ-2022 «Верный друг» в Узбекистане.

Ранее «Звезда» рассказала, чем отличились участники конкурсов «Мастер-оружейник» и «Полевая кухня». Пока одни участники ремонтировали на время «Грады» и гаубицы, другие создавали кулинарные шедевры.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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