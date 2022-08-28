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В Майами начали выкупать у горожан оружие для отправки на Украину

Сергей Лебедев
04:44 28.08.2022
Таким образом власти хотят «убрать оружие с улиц и помочь Украине».
В Майами начали выкупать у горожан оружие для отправки на Украину
© Фото: Yusuke Nakanishi, AFLO, Global Look Press
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В США власти Майами призвали горожан сдать оружие полиции для отправки его на Украину. Взамен предлагают подарочные карты номиналом 50, 100 и 150 долларов. Об этом сообщает местная мэрия.

За пистолет предлагают полсотни долларов, а за ружье или дробовик дадут в два раза больше. Дороже всего оценили оружие под калибры 223, 5,56×45 мм и 7,62-мм.

«Всё собранное оружие будет отправлено в Украину, пока мы помогаем убрать оружие с наших улиц», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее стало известно, что объем военной помощи, выделенной США для Украины во время президентства Джо Байдена, составил порядка 10,6 миллиардов долларов. Об этом сказал госсекретарь Энтони Блинкен. 

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