Виртуозы в Узбекистане: чем отличились участники конкурсов «Мастер-оружейник» и «Полевая кухня»

Пока одни участники ремонтировали на время «Грады» и гаубицы, другие создавали кулинарные шедевры.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Фориш в Узбекистане прошли сразу несколько конкурсов АрМИ-2022, в том числе «Мастер-оружейник» и «Полевая кухня». Пока одни участники ремонтировали на время «Грады» и гаубицы, другие создавали кулинарные шедевры. Российский торт, кстати, взял первую премию в состязании кондитеров.

Обжигающее среднеазиатское солнце к середине августа стало чуть ласковее. Под кронами деревьев собираются музыканты - здесь на будущее не загадывают, но поют о нем. Страна невероятно музыкальная, гостеприимная и неспешная. Впрочем, на российские команды расслабленность не действовала. Конкурс «Мастеров-оружейников» психологи признали одним из самых сложных на АрМИ.

По замыслу противник повредил направляющие, но, чтобы их снять, необходимо разобрать 108 деталей, некоторые из них совсем маленькие, их даже ветром может снести. Плюс первые два орудия нужно было доставить на огневой рубеж: 5 км трассы и 9 видов сложнейших испытаний.

На одном из этапов участники оказались в зоне дегазации - условной зараженной территории - необходимо было на время надеть противогазы, у военных экипировка вместе с автоматом весит 12 килограммов.

Военнослужащие пензенского филиала военной академии МТО - виртуозы своего дела. Стрелки разбирали и собирали технически сложное оружие за какие-то секунды. А после необходимо было совершить марш-бросок на 500 метров, снарядиться у пункта боевого питания и после этого пробежать еще 250 метров до огневого рубежа.

Мастера-оружейники успевали еще и поддержать соотечественников - российских военных поваров.

Конкурс этот - не менее зрелищный. К тому же рушит все стереотипы о питании военнослужащих в полевых условиях. Блюда отличаются превосходной подачей. Тут и авторская кухня, и народная, и фьюжн, кажется, была бы у мастеров лаборатория, сотворили бы и молекулярную.

«Полевая кухня тяжелее намного, дождь, зной, непогода, жарко очень, ребятам очень тяжело, температура зашкаливает за 40 градусов», - сказал судья конкурса «Полевая кухня» Денис Хохлов.

В кухне на пару метров военным поварам удавалось создавать поистине произведения искусства - многоярусные торты, десерты, выпечку. И после такой кропотливой работы наши ребята еще и накрывали шикарные русские столы - на полигон съезжалась вся Джизакская область.

Есть и то, что за всей этой насыщенной жизнью оставалось за кадром, - со съемочной группой «Звезды» бок о бок работал мастер из студии военных художников им. Грекова. Сергею Трошину за месяц удалось создать около двадцати этюдов. Армейские международные игры в Форише теперь навечно - и в сердцах участников, и на холстах.

Ранее «Звезда» рассказала, как прошел и чем запомнился конкурс «Инженерная формула» АрМИ-2022. От каждой страны принимали участие по три вида инженерных машин, которые рвались по трассе для прохождения препятствий при колоссальной поддержке трибун.