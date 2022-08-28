WP: Пентагон увеличил поставки вооружения Украине по морю

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Пентагон увеличил поставки оружия и боеприпасов на Украину морским путем. Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post.

«Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине», - говорится в материале.

В последнее время Соединенные Штаты доставляли Киеву военную помощь в основном по воздуху. Морской путь США начали использовать еще весной для поставок артиллерии и тяжелого вооружения в виду того, что такой метод, согласно позиции представителя Пентагона, представляется более простым.

Издание отмечает, что Украина таким образом способна накопить больший арсенал.

В американском оборонном ведомстве не раскрыли конкретных маршрутов, отметив, что определенное вооружение отправляется в Киев прямиком с американского континента, а другое поступает для пополнения запасов США в странах Европы, которые впоследствии были направлены Украине.

Ранее несколько членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступили против поставок тяжелого вооружения на Украину. Парламентарии призвали немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения и приступить к мирным переговорам.

Они также выступили категорически против попыток введения на Украине бесполетных зон и передачи ВСУ танков и истребителей. Диалог с официальной Москвой члены СДПГ призвали вести с учетом ее интересов и текущей ситуации.