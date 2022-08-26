Депутаты бундестага призвали не забывать о «красных линиях», поставляя Киеву оружие

Парламентарии призвали власти ФРГ избегать действий, которые могут быть расценены как вступление в конфликт и повлечь за собой соответствующие реакции.

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Несколько членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступили против поставок тяжелого вооружения на Украину. Парламентарии призвали немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения и приступить к мирным переговорам, сообщает издание Spiegel.

«Нужно как можно скорее добиться прекращения огня, оно станет отправной точкой для масштабных мирных переговоров. <...> Нужно остановить эскалационную спираль. Поэтому при поставках оружия нужно тщательно взвешивать и обдумывать, где проходят "красные линии", которые могут быть расценены как вступление в войну и повлечь за собой соответствующие реакции», - указано в документе с названием «Пушки должны замолчать», который подписали депутаты.

Они также выступили категорически против попыток введения на Украине бесполетных зон и передачи ВСУ танков и истребителей. Диалог с официальной Москвой члены СДПГ призвали вести с учетом ее интересов и текущей ситуации.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие, способное достать до российской территории. Канцлер добавил, что Германия всегда будет ориентироваться на своих союзников и действовать «взвешенно и осторожно», чтобы конфликт на Украине не перешел в другую плоскость. Специальная военная операция ВС РФ на Украине проводится с 24 февраля. Ее главная цель - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.