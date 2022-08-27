Чешский министр заявил об угрозе революции из-за энергетического кризиса

Павел Блажек считает, что могут повториться массовые протесты, приведшие в 1989 году к отстранению коммунистов от власти.

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Быстрый рост цен на электроэнергию в странах Европейского союза угрожает его существованию. Об этом заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек. По его словам, под угрозой оказалась политическая система его страны.

«Если не будет найдено решение кризиса на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», - передает слова министра iDNES.cz.

Павел Блажек намекнул на растущую угрозу революции. Он допустил, что в случае ухудшения ситуации в республике могут повториться массовые протесты, приведшие в 1989 году к отстранению коммунистов от власти.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия созывает срочное заседание министров энергетики ЕС. На нем планируется обсудить меры для урегулирования ситуации в сфере энергетики.