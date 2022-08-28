Пустынный форсаж: как прошел и чем запомнился конкурс «Инженерная формула» АрМИ-2022

От каждой страны принимали участие по три вида инженерных машин, которые рвались по трассе для прохождения препятствий при колоссальной поддержке трибун.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На конкурсе «Инженерная формула» Армейских международных игр - 2022 были по-настоящему взрывные старты. Гонки, словно в настоящей пустыне. Настолько захватывающее зрелище, будто смотришь «Формулу-1».

Максимальная скорость выполнения задач. Тяжелые испытания, которые проходишь вместе с участниками. Российский экипаж гусеничного минного заградителя не первый год достигает высоких результатов, в этот раз военные получили приз, как «Лучший Экипаж».

От каждой страны принимали участие по три вида инженерных машин, которые рвались по трассе для прохождения препятствий при колоссальной поддержке трибун.

Сложные испытания, которые преодолевали экипажи инженерных машин, дружеская атмосфера после заездов и непередаваемое чувство победы - все это было на полигоне Волжский Волгоградской области.

Ранее «Звезда» показала, чем запомнился конкурс «Полярная звезда» в Белоруссии. Абсолютным лидером соревнований стала команда Белоруссии. Второе место разделили Россия и Узбекистан. Бронза - у иранцев.