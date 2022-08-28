Глава МИД Венгрии объяснил, почему страна не участвует в санкциях против РФ

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его государство не намерено вводить новые санкции против России. По его словам, в этом вопросе страна не одинока, хоть и есть те, кто сильно недоволен занятой позицией.

Министр отметил, что «в Европе происходит элементарная попытка заморочить всем голову». По его словам, многие страны ЕС избегают отстаивания своих интересов из-за «либерального мейнстрима».

«Под таким поразительным давлением либерального мейнстрима находятся те, кто говорит правду, что если нет политической стабильности определенного уровня и, как следствие, политического мужества в стране, они просто не осмеливаются действовать в своих интересах», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее Глава венгерского правительства Виктор Орбан выразил мнение, что план Европейского союза уменьшить потребление газа на 15% в конечном итоге может привести ЕС к военной экономики, а также рецессии.