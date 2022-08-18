В Энергодаре сообщили о ночной атаке ВСУ по городу «дронами-камикадзе»
Согласно сообщению, зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха.
© Фото: администрация Энергодара
Подконтрольные Киеву вооруженные формирования в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Об этом заявили в администрации города.
«Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона города, пострадавших нет. Зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха», - сообщили в администрации Энергодара.
Согласно сообщению городской администрации, специалисты занимаются устранением последствий использования националистическими формированиями Вооруженных сил Украины «дронов-камикадзе».
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