В стране и мире В Энергодаре сообщили о ночной атаке ВСУ по городу «дронами-камикадзе» Игнат Далакян Согласно сообщению, зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха. © Фото: администрация Энергодара Читайте нас на: Подконтрольные Киеву вооруженные формирования в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Об этом заявили в администрации города. «Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона города, пострадавших нет. Зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха», - сообщили в администрации Энергодара. Согласно сообщению городской администрации, специалисты занимаются устранением последствий использования националистическими формированиями Вооруженных сил Украины «дронов-камикадзе». © администрация Энергодара Ранее администрация Энергодара сообщила о массированном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Жители города были предупреждены, что в связи с активностью украинских войск необходимо переместиться в безопасные места. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика