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Лавров заявил, что Запад подменил санкциями дипломатию

Виктория Ивашечкина
22:18 28.08.2022
По словам главы МИД РФ, западный мир заставляет страны «ложиться» на антироссийский курс.
Лавров заявил, что Запад подменил санкциями дипломатию
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения, рассказал, что сегодняшний Запад живет санкциям. По мнению министра, западный мир, по сути дела, подменил ограничениями то, что раньше называлось дипломатией. 

«Среди наиболее ярких инициатив последних лет - резолюция, которую инициирует Движение неприсоединения на ежегодной основе, о неприемлемости односторонних санкций в международной жизни. Это прямой камень в огород Запада», - также отметил Лавров.

По словам главы МИД России, сегодня нельзя исключать, что Запад будет «бить ниже пояса», заставляя страны, входящие в Движение неприсоединения, поддержать санкции против России.

«Это будет оставаться на совести наших западных коллег», - отметил Сергей Лавров.

Комментируя внешнее давление Запада в вопросе поддержки русофобского настроения, министр отметил, что «члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются».

«Сейчас Запад остервенело заставляет всех и вся "ложиться" на антироссийский курс, причем не только голосовать за резолюции такой сомнительной значимости, голословно обвиняющие Россию, вопреки имеющимся фактам, но и принимать меры практического характера, ограничивая экспорт в Россию, импорт из нашей страны», - также рассказал Сергей Лавров.

Ранее издание The National Interest заявило, что западные санкции против России не сработали. По мнению американского аналитического издания, есть четыре основные причины, которые помогли России выдержать экономическую блокаду со стороны Запада.

В частности, издание отметило грамотную политику ЦБ России, сумевшего оперативно защитить рубль «от шквала финансовых ограничений США и ЕС».

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