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Бушующее пламя: МЧС увеличит группировку сил для ликвидации природных пожаров в Ивановской области

Виктория Ивашечкина
20:41 28.08.2022
На данный момент к тушению пожаров привлечено более 570 человек и 75 единиц техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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МЧС России увеличивает группировку сил и средств для ликвидации природных пожаров на территории Ивановской области. Были направлены три самолета Ил-76, один Бе-200ЧС и аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра.

«В готовности находится еще один самолет Бе-200ЧС МЧС России. Всего на данный момент привлечено более 570 человек и 75 единиц техники», - подчеркнули в ведомстве

Сильный пожар в Ивановской области действует с 25 августа. В МЧС отметили, что обстановка осложняется сильным ветром и сухой погодой. В ведомстве сообщили, что с 27 на 28 августа удалось не допустить перехода огня на населенный пункт Талицы.

Ранее метеоролог заявил, что в Москве расширилась география смога от лесных пожаров в Рязанской области, его фиксируют сразу на семи метеостанциях столичного региона.

Напомним, пожары в Рязанской области начались в августе, в середине месяца запах гари и мгла проникли на территорию Москвы и в некоторые другие области Центрального федерального округа.

В субботу, 27 августа, вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области удалось полностью локализововать.

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