Daily Express: Россия нанесет ЕС «смертельный удар», если перекроет «СП-1»

Эксперт предположил, что полное закрытие трубопровода может привести к истощению запасов газа в Евросоюзе к началу января 2023 года.

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Россия может нанести Европе «смертельный удар», если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом изданию Daily Express заявил аналитик Тибо Спирле.

Он выразил опасения, что ранее объявленная Москвой приостановка работы газопровода с 31 августа по 2 сентября может продлиться, что станет «смертельным ударом» для Европы.

«Полное закрытие "Северного потока-1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года», - привел автор слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.

По словам Спирле, Евросоюз сократил долю России в поставках топлива. Но он признал, что организация по-прежнему зависит от российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 2 900 долларов за тысячу кубов впервые с марта. В пятницу, 19 августа, «Газпром» сообщил, что трубопровод «Северный поток» будет приостановлен на три дня - с 31 августа до 2 сентября.