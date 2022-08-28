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От 40 тысяч: стали известны условия участия в нелегальных гонках «золотой молодежи» в Москве

Ян Брацкий
19:42 28.08.2022
Нелегальные гонки на спорткарах должны были состояться на центральных улицах Москвы 28 августа, но полиция сорвала планы организаторов и участников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Участники нелегальных гонок в Москве должны были показать «красивую жизнь». Об этом «Звезде» рассказала Ирина Дуркова. Сотрудники ДПС остановили девушку на Новом Арбате в числе многих владельцев спорткаров и статусных авто.

«Просто так остановили и сюда привезли. Сейчас машина на штрафстоянке, мы заплатили штраф вообще просто так. У нас забрали машину за то, что мы просто ехали на работу. У многих наших друзей забрали машины», - рассказал Дуркова.

За участие в этих неразрешенных заездах она заплатила 40 тысяч рублей. Как оказалось, организаторы предусмотрели три тарифа.

«Нужно было наклеить на машины наклейки "Богатые и успешные" и показать, что люди достигли чего-то в жизни. Есть три тарифа: один 40 тысяч рублей - наклейка и продолжение вечера в кальянной, второй тариф - отель, третий - личный менеджер, но нам это было не интересно», - призналась автомобилистка.

Ранее стало известно о том, что столичные полицейские пресекли нелегальные гонки на элитных автомобилях. Всего в заездах планировали принять участие 170 авто, среди которых Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari и другие.

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