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Глава «Нафтогаза» пообещал украинцам зимой 17 градусов в квартирах

Ян Брацкий
18:35 28.08.2022
Отопительный сезон на Украине в этом году начнется позже и закончится раньше.
Глава «Нафтогаза» пообещал украинцам зимой 17 градусов в квартирах
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Температура в квартирах украинцев этой зимой может опуститься до 17 градусов, что на четыре градуса ниже нормы. Об этом предупредил глава украинского госпредприятия «Нафтогаз» Юрий Витренко. Жителям страны он посоветовал запастись теплыми вещами и одеялами.

«Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы», - приводит заявление Витренко британская газета Guardian.

По его оценкам, Украине в этом году потребуется $10 млрд на импорт газа. Витренко заявил, что не уверен в том, что Киев получит эти деньги от союзников.

Оригинальный выход из ситуации нашел депутат Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он предложил воровать транспортируемый по территории Украины российский газ и перепродавать его в Европу. Голубое топливо, отметил депутат, принадлежит России до тех пор, пока не пересечет границу Евросоюза, а значит попадает под закон о конфискации российских активов. После конфискации газ необходимо продавать покупателям, игнорируя изначальные договоренности между Россией и Европой, а вырученные деньги направлять на закупку оружия для вооруженных сил Украины, пояснил депутат.

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