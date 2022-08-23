В Киеве предложили воровать российский газ и продавать его в Европу

Депутат Рады Дмитрий Разумков считает, что транспортируемое топливо попадает под закон о конфискации активов.

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Депутат Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил воровать транспортируемый по территории Украины российский газ и перепродавать его в Европу. Такой идеей он поделился на своей странице в Facebook*.

Голубое топливо, отметил депутат, принадлежит России до тех пор, пока не пересечет границу Евросоюза, а значит попадает под закон о конфискации российских активов.

«До границы с Европой - это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», - заявил Разумков.

После конфискации газ необходимо продавать покупателям, игнорируя изначальные договоренности между Россией и Европой, а вырученные деньги направлять на закупку оружия для Вооруженных сил Украины, пояснил депутат.

В июле Разумков предлагал закачивать в украинские хранилища «излишки» транзитного российского газа. Ситуацию, когда Украина прокачивает миллионы кубометров топлива через свою территорию и при этом не обеспечивает себя запасами, депутат назвал «парадоксальной».