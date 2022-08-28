Футболист «Ювентуса» Погба обвинил брата в вымогательстве

С июля текущего года Поль Погба играет за «Ювентус», за который уже выступал с 2012 по 2016 год.

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Футболист итальянского клуба «Ювентус» Поль Погба подозревает своего родного брата Матиаса в вымогательстве. Об этом говорится в заявлении агентов спортсмена, сделанного от его имени. Накануне Матиас Погба опубликовал видеообращение, в котором обещал раскрыть откровенные подробности о брате, его агенте Рафаэле Пименте и звездном нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Недавние заявления Матиаса Погба в социальных сетях, к сожалению, не стали неожиданностью. Они идут в дополнение к угрозам и попыткам вымогательства в составе организованной преступной группировки», - говорится в заявлении, которое публикует издание Le Figaro.

Выяснилось, что полиция Италии и Франции давно уведомлена о действиях брата футболиста. Сейчас ведется расследование, до окончания которого никаких других официальных заявлений со стороны полузащитника «старой сеньоры» не будет, предупредили агенты.