Футболист Поль Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед»

Футболист перешел на правах свободного агента, детали его контракта не разглашаются.

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Французский полузащитник Поль Погба перешел в футбольный клуб «Ювентус» на правах свободного агента. Об этом сообщили в пресс-службе «бьянко-нери». Детали контракта с Погба не разглашаются. Прошлый сезон футболист провел в стане «Манчестер Юнайтед».

«Поль вернулся в Турин. Он ушел мальчишкой и вернулся мужчиной и чемпионом, но одно не изменилось - желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории. Погба вернулся, и мы очень счастливы», - говорится в заявлении «Ювентуса».

Двадцатидевятилетний футболист уже выступал за итальянцев с 2012 по 2016 год. В составе «Юве» француз четырежды становился чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.