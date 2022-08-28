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Полякам предрекли голодный армагеддон

Ян Брацкий
17:38 28.08.2022
По предварительным оценкам, в ближайшие несколько дней из польских магазинов могут исчезнуть сыры и мясные продукты.
Полякам предрекли голодный армагеддон
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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В ближайшие дни жители Польши могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Об этом предупредила обозреватель издания Polityka Джоанна Сольска. Все из-за нехватки азотных удобрений, предупредила она.

«Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране», - написала автор.

Уже совсем скоро, отмечает она, с магазинных полок могут исчезнуть сыры и напитки, а также мясная нарезка.

«Если правительство не проснется, нам грозит армагеддон», - предупредила она.

Сольска вступилась за производителей удобрений, называя логичным остановку их производства на фоне многократного подорожания газа. Если два года назад мегаватт-час газа стоил восемь евро, то сейчас за него придется выложить уже 300 евро.

Обозреватель обрушилась на правительство с критикой. По ее мнению, официальная Варшава к энергетическому кризису добавляет продовольственный, а этого простые граждане могут не стерпеть. Накануне Bloomberg предупредил о риске социальных волнений на фоне взлетевших цен на электроэнергию.

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