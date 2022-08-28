ТАСС: авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи

Утверждается, что такой маршрут сократит время в пути примерно на 30-35 минут.

© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Авиакомпании со вторника, 30 августа, смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.

«Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа», - сказал собеседник агентства.

Утверждается, что «спрямленный» маршрут сократит время в пути примерно на 30-35 минут.

Ранее в Росавиации сообщили, что ограничения на полеты в 11 аэропортов центра и юга России продлены до 4 сентября. Самолеты временно не летают в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.