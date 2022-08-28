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ТАСС: авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи

Виктория Ивашечкина
16:44 28.08.2022
Утверждается, что такой маршрут сократит время в пути примерно на 30-35 минут.
ТАСС: авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Авиакомпании со вторника, 30 августа, смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.

«Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа», - сказал собеседник агентства.

Утверждается, что «спрямленный» маршрут сократит время в пути примерно на 30-35 минут.

Ранее в Росавиации сообщили, что ограничения на полеты в 11 аэропортов центра и юга России продлены до 4 сентября. Самолеты временно не летают в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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