Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлен до 4 сентября

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Ограничения на полеты в 11 аэропортов центра и юга России продлены до 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

Самолеты временно не летают в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозку пассажиров авиакомпаниям рекомендовали организовать по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.