Данные пользователей онлайн-кинотеатра Start утекли в Сеть

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Данные зарегистрированных пользователей российского онлайн-кинотеатра Start утекли в Сеть. Об этом сообщается в группе «Утечки информации» в Telegram-канале.

Утверждается, что в этой базе данных хранилась информация практически о 44 миллионах пользователей. В открытом доступе оказались имена, фамилии, пароли, IP-адреса, страны проживания. Более 24 миллиона зарегистрированных относятся к России, более двух миллионов - из Казахстана и Китая, чуть меньше - с Украины.

По последним данным, онлайн-кинотеатр подтвердил сообщения об утечке телефонов и электронных адресов части пользователей. При этом уточняется, что банковские данные не пострадали. Об этом сказано в сообщении сервиса в Telegram-канале.

«Мы уже исправили уязвимость, и доступ к нашим данным закрыт. База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть - email или телефон, с которого пользователь мог подключаться», - говорится в заявлении.

Также было отмечено, что в базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и данных банковских карт, другой финансовой информации. Подчеркивается, что информация в базе не является «полностью актуальной», утекшие в сеть данные относятся к 2021 году.

В мае служба безопасности Delivery Club обнаружила крупную утечку данных о заказах. Как утверждалось, обнародованная информация не касалась банковских данных.