Delivery Club обнаружил утечку данных клиентов

Для того чтобы предотвратить распространение данных, принимаются все необходимые меры, заверили в сервисе.

© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о заказах, однако обнародованная информация не касается банковских данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса доставки еды и продуктов в РФ.

«Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты», - заявили в сервисе.

Для того чтобы предотвратить распространение данных, принимаются все необходимые меры, заверили в Delivery Club. Кроме того, клиентам сервиса были принесены извинения за сложившуюся ситуацию.

«После окончания внутреннего расследования мы планируем провести дополнительный аудит внутренних систем и уже реализовываем комплекс мер для повышения их защиты», - говорится в сообщении.

Ранее в марте об утечке данных пользователей сообщили в «Яндекс.Еде». Тогда в Сети была обнародована карта с личными данными людей, которые воспользовались сервисом. В опубликованной базе можно было найти имена, телефонные номера и адреса клиентов.